Так Джейдон не догонит не только Левандовского, но и Вернера.

Дортмундская «Боруссия» с трудом дожала берлинскую «Герту» в матче 30-го тура Бундеслиги – 1:0.

На 51-й минуте счет должен был открыть Джейдон Санчо. Дортмундцы раскачали оборону столичной команды, и Торган Азар отпасовал Джейдону прямо на линию вратарской. Голкипер Руне Ярстейн завалился в другую сторону и не мог спасти ворота, но англичанин послал мяч мимо.

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Спустя 7 минут «Боруссия» все же повела благодаря голу Эмре Джана, а в самом конце Санчо получил шанс прикончить гостей, но – снова с линии вратарской – пробил прямо в стража ворот.

Санчо в 28 матчах сезона-2019/20 сделал по 17 голов и голевых передач.

Англичанин идет третьим в таблице бомбардиров, уступая Роберту Левандовскому (30) и Тимо Вернеру (25).

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