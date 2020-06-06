Клубы Германии против расизма.

В Бундеслиге пятью матчами продолжился 30-й тур.

Многие команды выразили солидарность с движением Black Lives Matter в поддержку борьбы с проявлениями расового неравенства. Футболисты отреагировали на события в Миннеаполисе, где несколько дней проходят протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским. «Бавария» к матчу с «Байером» подготовила специальные футболки и повязки.

Чемпионат Германии «Бавария» пропустила самый молодой гол в истории Бундеслиги 2 ЧАСОВ НАЗАД

«Боруссия» и «Герта» перед игрой выстроились вокруг центрального круга и привстали на одно колено – несколько лет назад спортсмены в США схожим образом демонстрировали солидарность с движением против расового неравенства и полицейского произвола в стране.

Игроки «Дортмунда» вышли на разминку в футболках с лозунгами в поддержку кампании. Например, на майке Джана было написано: «Черный (зачеркнуто), белый (зачеркнуто), желтый (зачеркнуто), красный (зачеркнуто), ЛЮДИ».

Камерунский нападающий «Майнца» Пьер Кунде привстал на одно колено после гола в ворота «Айнтрахта».

Глава УЕФА Александер Чеферин призвал Бундеслигу не наказывать команды за поддержку акции, хотя в обычное время политические заявления клубов наказуемы.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с отрывом в семь очков от «Боруссии».

У «Баварии» старый центр атаки, которого не будет с «Мёнхенгладбахом». Им нужен Хаверц, а не Сане

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Чемпионат Германии «Бавария» вышла на матч с «Байером» в повязках с надписью Black Lives Matter 3 ЧАСОВ НАЗАД