Футбол
Чемпионат Германии

Повязки, футболки и преклонения колена. Бундеслига присоединилась к Black Lives Matter

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Джейдон Санчо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Клубы Германии против расизма.

В Бундеслиге пятью матчами продолжился 30-й тур.

Многие команды выразили солидарность с движением Black Lives Matter в поддержку борьбы с проявлениями расового неравенства. Футболисты отреагировали на события в Миннеаполисе, где несколько дней проходят протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским. «Бавария» к матчу с «Байером» подготовила специальные футболки и повязки.

Чемпионат Германии

«Бавария» пропустила самый молодой гол в истории Бундеслиги

2 ЧАСОВ НАЗАД

«Боруссия» и «Герта» перед игрой выстроились вокруг центрального круга и привстали на одно колено – несколько лет назад спортсмены в США схожим образом демонстрировали солидарность с движением против расового неравенства и полицейского произвола в стране.

Игроки «Дортмунда» вышли на разминку в футболках с лозунгами в поддержку кампании. Например, на майке Джана было написано: «Черный (зачеркнуто), белый (зачеркнуто), желтый (зачеркнуто), красный (зачеркнуто), ЛЮДИ».

Камерунский нападающий «Майнца» Пьер Кунде привстал на одно колено после гола в ворота «Айнтрахта».

  • Глава УЕФА Александер Чеферин призвал Бундеслигу не наказывать команды за поддержку акции, хотя в обычное время политические заявления клубов наказуемы.
  • «Бавария» лидирует в Бундеслиге с отрывом в семь очков от «Боруссии».

У «Баварии» старый центр атаки, которого не будет с «Мёнхенгладбахом». Им нужен Хаверц, а не Сане

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Германии

«Бавария» вышла на матч с «Байером» в повязках с надписью Black Lives Matter

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Санчо должен был оформить дубль, но отбегал с «Гертой» всухую. Просто посмотри на эти промахи

27 МИНУТ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат Германии
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Германии

Санчо должен был оформить дубль, но отбегал с «Гертой» всухую. Просто посмотри на эти промахи

27 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

Федун переболел коронавирусом и посетил тренировку «Спартака»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Германии

«Бавария» пропустила самый молодой гол в истории Бундеслиги

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Варди с женой сгоняли в «МакАвто» на Bentley за 145 тыс евро

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

ВЧЕРА В 19:48
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

ВЧЕРА В 05:20
Play Icon
Снукер

Лучшая серия ЛЧ и в карьере О'Коннора – Джо выбил жирные 143 очка в матче против Селби

ВЧЕРА В 21:38
Play Icon
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

04/06/2020 В 18:47
Play Icon
Теннис

Первые и последние слезы счастья Федерера в Париже – после победы на «РГ-2009»

04/06/2020 В 17:07
Play Icon
Чемпионат Украины

Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

04/06/2020 В 14:23
Play Icon
Снукер

Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

04/06/2020 В 11:03
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

02/06/2020 В 21:23
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

27/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фитнес

Коронавирус закрыл спортзалы. Не паникуй: профессиональный тренер рассказал, как спасти форму дома

27/03/2020 В 11:10
Кикбоксинг

Мощнейший нокаут из кикбоксинга – парня вырубили ударом с ноги в голову

06/01/2020 В 12:39
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалСанчо должен был оформить дубль, но отбегал с «Гертой» всухую. Просто посмотри на эти промахи