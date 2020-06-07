В сети ходят разговоры, будто Левандовский – внук сестры Гитлера. Что за бред?

Кто-то из хейтеров Роберта запустил грязный слух.

Футболисты привыкли к тому, что их окружают фейк-ньюс: трансферные слухи или горячие новости таблоидов, которые не всегда оказываются правдой. Недавно от этого пострадал лучший бомбардир Бундеслиги Роберт Левандовский – в интернете появилась информация, что Роберт приходится внуком младшей сестре Адольфа Гитлера.

Вброс оказался столь сильным, что соответствующий вопрос – «Связан ли Роберт Левандовский с Гитлером?» – появился на сайте Quora – популярном сервисе, где одни пользователи отвечают на вопросы других. «Знали ли вы?! Роберт Левандовский – внук младшей сестры Гитлера, которую звали Паула. Она умерла в 1960 году», – говорится на скриншоте, прикрепленном к вопросу.

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Миф о связи страйкера «Баварии» с кровавым диктатором и нацистом – конечно же, полная шляпа и надувательство. Вот полный текст разоблачения, опубликованный на сайте Quora:

«Не верьте этому! Факты, приведенные на изображении выше, абсолютны неверны. Роберт Левандовский родился в 1988 году от польских родителей. Отец футболиста Кшиштоф (умер в 1995-м) был чемпионом Польши по дзюдо, а также играл в футбол во втором польском дивизионе. Его мать Ивона – бывшая волейболистка «Варшавы», которая стала вице-президентом клуба «Партизан» из Лешно. Его сестра Милена также играет в волейбол и представляет команду Польши U-21. Жена Роберта Анна Стачурска завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по каратэ в 2009 году. Они поженились 22 июня 2013 года в Варшаве.

Что касается Гитлера, то от его родословной осталось всего пять человек. Это два сына, которые появились на свет от сестры диктатора Анджелы, и три сына его брата Алоиса-младшего. Трое последних все еще живы».

Как видим, факты уверенно говорят за Левандовского: во-первых, у его родителей не было немецких корней, а во-вторых, сестра Гитлера Паула, о которой идет речь, не оставила после себя потомства. Кажется, имя польского футболиста просто захотел очернить кто-то из хейтеров.

В чемпионате Германии-2019/20 Левандовский провел 28 матчей и забил 30 мячей.

Роберт может стать лучшим бомбардиром Бундеслиги в пятый раз. Рекорд принадлежит Герду Мюллеру (7-кратный лучший бомбардир).

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