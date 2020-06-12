Гол «Баварии»
Фото: Getty Images
Без болельщиков футбол настолько очистился, что...
На «Альянц-Арене», домашнем стадионе мюнхенской «Баварии», взошли сорняки.
Растение пробилось сквозь бетонные ступени на одном из секторов. «Если болельщикам разрешат вернуться на стадион, они сначала должны будут добраться до своих мест», – иронизирует опубликовавший фотографию Bild.
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- Бундеслига возобновилась первой из чемпионатов топ-5 (кроме досрочно завершившей Франции), игры проходят без зрителей.
- После 30 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 7-очковым преимуществом над дортмундской «Боруссией».
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