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На опустевшем секторе «Альянц-Арены» выросли сорняки – растение пробило бетон

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Гол «Баварии»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 38 минут

Без болельщиков футбол настолько очистился, что...

На «Альянц-Арене», домашнем стадионе мюнхенской «Баварии», взошли сорняки.

Растение пробилось сквозь бетонные ступени на одном из секторов. «Если болельщикам разрешат вернуться на стадион, они сначала должны будут добраться до своих мест», – иронизирует опубликовавший фотографию Bild.

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  • Бундеслига возобновилась первой из чемпионатов топ-5 (кроме досрочно завершившей Франции), игры проходят без зрителей.
  • После 30 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 7-очковым преимуществом над дортмундской «Боруссией».

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