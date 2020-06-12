Без болельщиков футбол настолько очистился, что...

На «Альянц-Арене», домашнем стадионе мюнхенской «Баварии», взошли сорняки.

Растение пробилось сквозь бетонные ступени на одном из секторов. «Если болельщикам разрешат вернуться на стадион, они сначала должны будут добраться до своих мест», – иронизирует опубликовавший фотографию Bild.

Кубок Германии Коман клялся завершить карьеру из-за травм. Он сломался в декабре, но снова рвет всех на фланге ВЧЕРА В 23:49

Бундеслига возобновилась первой из чемпионатов топ-5 (кроме досрочно завершившей Франции), игры проходят без зрителей.

После 30 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 7-очковым преимуществом над дортмундской «Боруссией».

В сети ходят разговоры, будто Левандовский – внук сестры Гитлера. Что за бред?

Подписывайся на нас ВКонтакте

Кубок Германии «Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2020/21 ВЧЕРА В 12:24