Эрлинг Холанн
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Эрлинг – большой поклонник медитации и весьма оригинальный парень.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, что любит общаться с птицами вместо людей.
«Беседовать с птицами – это прекрасно, особенно когда они одни. О чем я говорю с ними? О жизни, какая она есть», – приводит слова норвежца Sport1.de.
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- Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб заплатил за норвежца 45 млн евро, 15 из них достались агенту Мино Райоле.
- В чемпионате Германии-2019/20 Холанн провел 11 матчей, забил 10 голов и отдал три ассиста.
Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности
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