Эрлинг – большой поклонник медитации и весьма оригинальный парень.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, что любит общаться с птицами вместо людей.

«Беседовать с птицами – это прекрасно, особенно когда они одни. О чем я говорю с ними? О жизни, какая она есть», – приводит слова норвежца Sport1.de.

Чемпионат Германии AS: Холанн не перейдет в «Реал» до 2022-го 19/05/2020 В 06:31

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб заплатил за норвежца 45 млн евро, 15 из них достались агенту Мино Райоле.

В чемпионате Германии-2019/20 Холанн провел 11 матчей, забил 10 голов и отдал три ассиста.

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Германии «Месси или Роналду?» Холанн ответил на вопросы анкеты 04/05/2020 В 14:21