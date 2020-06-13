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Холанн: «Люблю говорить с птицами о жизни, какая она есть»

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Эрлинг Холанн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
43 минут назад

Эрлинг – большой поклонник медитации и весьма оригинальный парень.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, что любит общаться с птицами вместо людей.

«Беседовать с птицами – это прекрасно, особенно когда они одни. О чем я говорю с ними? О жизни, какая она есть», – приводит слова норвежца Sport1.de.

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  • Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб заплатил за норвежца 45 млн евро, 15 из них достались агенту Мино Райоле.
  • В чемпионате Германии-2019/20 Холанн провел 11 матчей, забил 10 голов и отдал три ассиста.

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

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