Форвард по прозвищу Шаровая молния Айлтон не скучает на пенсии.

Бременский «Вердер» плетется на предпоследнем месте в Бундеслиге и почти наверняка утонет по окончании сезона. А каких-то 15 лет назад «музыканты» наводили страх в чемпионате Германии, и особенно бразильский крепыш Айлтон – нападающий клепал голы с завидной легкостью. В сезоне-2013/14 «Вердер» выиграл звание чемпиона страны, а Айлтон стал первым первый легионером, удостоившимся в Германии звания лучшего игрока года.

После ухода из «Вердера» нападающий по прозвищу Шаровая молния ударил в 14 клубов, но нигде больше не проявил себя так же ярко, как в Бремене. В 2013-м бразилец тихо закончил карьеру в клубе немецкой региональной лиги BFV Hassia Bingen. Чем же сегодня занят улыбчивый толстячок?

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Айлтон с призом лучшему бомбардиру Бундеслиги-2003/04 Фото: Getty Images

Разведение лошадей

Это главная страсть экс-футболиста, которому 19 июля исполнится 47. Однажды, еще выступая за «Шальке», Айлтон прискакал на тренировку на лошади и был оштрафован. Пару лет назад он купил ранчо в Бразилии, на котором разводит лошадок.

Айлтон на презентации в «Дуйсбурге» Фото: Getty Images

Банкротство

После окончания большой карьеры футболист влез в долги и едва не продал через Ebay свою пушку – приз лучшему бомбардиру чемпионата Германии. Цена на аукционе, который организовали кредиторы нападающего, достигла 600 тысяч евро, когда бразилец через адвоката наложил запрет на продажу. Сегодня дела у Айлтона пошли на лад.

Строительный бизнес

Лучший бомбардир Бундеслиги-2003/04 живет в Техасе, где воспитывает с женой-мексиканкой Росали четверо детей (еще один ребенок от предыдущих отношений проживает в Бразилии с бывшей супругой). Времени на семью остается не так много, потому что на родине он курирует компанию, занимающуюся строительным бизнесом.

Танцы и пение

Как и все бразильцы, Айлтон обожает петь. В 2012-м он записал альбом Sensation и выпустил ровно 1973 копии дисков – в честь своего года рождения. В начале 2020-го Айлтон поучаствовал в шоу «Танцы со звездами» на немецком телевидении. Его партнершей стала шведская танцовщица Исабель Эдвардссон – пара покинула проект после третьего тура.

Айлтон на съемках «Танцев со звездами» Фото: Getty Images

Съемки в реалити-шоу и рекламе

Это не первое появление Айлтона в телеке. В 2012-м бомбардир снялся в реалити-шоу «Я знаменитость – Заберите меня отсюда!» – аналог нашего «Последнего героя». Телепроект снимался в джунглях Австралии – вместе с нападающим 16 дней ели глаза козы, купались в море из 30 тысяч тараканов и проходили другие испытания фокусник, телеведущая, порноактриса, певицы и актрисы. За участие в шоу футболист заработал 55 тысяч евро.

Ради денег бразилец готов рекламировать все, что угодно. Он продвигал энергетический напиток Kugelblitz (Шаровая молния). Накануне ЧМ-2014 бразилец снялся вместе с Оливером Каном в рекламе сосисок Wiesenhof. Сегодня Айлтон сотрудничает крупнейшей кофейной маркой Германии Melitta.

Игра в выставочных матчах

Нападающий редко играет в футбол – не чаще одного раза в год и только в благотворительных проектах. В 2014-м его пригласили в Бремен на 10-летие чемпионства «Вердера». В матче «Друзья Аилтона» проиграли чемпионскому составу «Вердера-2004» со счетом 4:8, а прибыль от игры на «Везерштадионе» составила 110 тысяч евро. На счету Айлтона – хет-трик. Прямо, как в лучшие годы.

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