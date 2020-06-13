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Игрок «Вольфсбурга» получил рассечение, заработал пенальти и забил его с перемотанной головой

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Ваут Вегхорст

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Ваут Вегхорст не пасует перед болью и трудностями.

«Вольфсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Фрайбургом» – 2:2.

Оба мяча в составе «волков забил нидерландский нападающий Ваут Вегхорст. Во втором случае Ваут поучаствовал в голевой атаке, которая привела к голу «Вольфсбурга» из офсайда. Однако по ходу эпизода защитник «Фрайбурга» ногой рассек Вегхорсту голову – арбитр назначил пенальти, который сам же голландец и реализовал.

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  • «Вольфсбург» занимает шестую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «Фрайбург» – восьмую.
  • Вегхорст провел 29 матчей в Бундеслиге-2019/20, в которых забил 14 мячей и отдал три голевые передачи.

Запасной немецкой команды остановил мяч на лицевой, и судья поставил пенальти

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