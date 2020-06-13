Слушается дело о зашоренности целой футбольной нации.

Бундеслига первой вернула нам радость от футбола. Без зрителей и предстартовых рукопожатий, с запретом на коллективные празднования голов, объятья и даже на плевки, но всем было чихать – главное, что по телику снова живой футбол, а не трансляции киберсимуляторов. После диеты белорусской Вышэйшей лиги рурское дерби казалось комиксом от Marvel, а не надоевшим артхаусным кино из Жодино.

За месяц наблюдения за немецким футболом Тимо Вернер превратился в самого желанного страйкера планеты, а о том, насколько крут Кай Хаверц, узнали не только 16 болельщиков «Байера», но и весь мир. Не просто так ценник на молодого немца взлетел с 81 миллиона евро (оценка Transfermarkt) до 100 (инсайд Bild об ответе «Леверкузена» на интерес «Реала») – в мире не было другого футбола, и планета следила только за Бундеслигой.

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Кай Хаверц, «Байер» Фото: Imago

Но уже возобновился сезон в Испании и Италии, на следующей неделе вернутся АПЛ и даже Тинькофф-РПЛ, а вместе с ними вновь настанут времена, когда немецкий чемпионат отправится на периферию глобального внимания. В Германии зрелищные матчи, есть суперклуб «Бавария», милая всем «Боруссия Д», полные стадионы, крутые звезды вроде Левандовского с Санчо, не хватает только одного – массового признания, что Бундеслига такая же волшебная, как и АПЛ с Примерой.

Возможно, причина в языке. По данным журнала Ethnoloɠue, немецкий находится лишь на 12-м месте в списке распространенных языков Земли – ниже индонезийского, урду и бенгали, чуть выше суахили, маратхи и телугу (на последних двух говорят в каких-то частях Индии). Такая слабая зона покрытия, безусловно, относится и к истории государства – в отличие от Британии и Испании, у Германии нет гигантских завоеваний и колоний по всему миру, и по территории немцы не сравнятся с Китаем и той же Индией.

Скромность перекидывается и на футбол. В Бундеслиге хватает инкубаторов, чтобы выращивать Хаверца и прокачивать Санчо – так же, как в 2010-х Европу восхищали Гётце и Ройс, Киммих и Мюллер, Озил и Нойер.

Но лэптоп-тренеры и продвинутая инфраструктура стадионов все еще меньше значат в бытовом плане, чем банальная возможность с кем-то поговорить на одном языке. Поэтому Мюнхен, Дортмунд и Лейпциг остаются запасными вариантами для главных талантов Вселенной. Молодые бразильцы и резвые аргентинцы с большей радостью переедут в Испанию или Португалию – хотя бы затем, чтобы не чувствовать себя чужакками в раздевалке. Отсюда и развитие местных академий – маленьким клубам неоткуда брать иностранцев, поэтому приходится воспитывать мальчишек, живущих в соседних районах.

И хотя в Германии высокий уровень знания английского у населения, в футболе до сих пор остаются ретрограды. Еще в начале века тренер «Герты» Хуб Стевенс (сам, между прочим, голландец) настаивал, чтобы игроки знали немецкий – его бесило, что группа бразильцев переговаривалась по-португальски после двух лет в Берлине.

Фанаты «Динамо» (Дрезден), флаг Германии Фото: Getty Images

Хосеп Гвардиола сносно говорил на дойче уже за шесть месяцев до начала работы в Германии. После увольнения из «МЮ» немецким занялся и Жозе Моуринью. Он понял, что при предложении из Бундеслиги боссов не устроит его знание португальского, испанского, французского, итальянского, английского и даже каталанского. Похоже, Особенный мог поговорить с любым футболистом, но только не с немцами.

Сейчас клубы терпимее относятся к закидонам звезд. «Бавария», например, в 2011-м платила какому-то японцу, который помогал Такаси Усами осваиваться в Мюнхене. Зато Лука Тони уехал с «Альянц-Арены» с пустым словарем – бомбардир за 2,5 сезона не продвинулся дальше «Айн, цвай, драй» и натурально знал по-немецки только счет до трех.

И больше всего в этой проблеме пугает слабое желание всей Бундеслиги развиваться на других рынках. Нагляднее всего это заметно в твиттере – аккаунт АПЛ читают больше 22 миллионов юзеров, у Ла Лиги неожиданно слабый охват и всего 5 млн фолловеров.

Мануэль Нойер («Бавария»), смартфон, Китай Фото: Getty Images

Суммарно на основной и англоязычный профиль Бундеслиги подписано 3,2 млн человек. При численности населения в два раза больше, чем у Испании, Германия сильно уступает по внедрению глобализации в футбольные процессы и этим отталкивает часть аудитории. Руководство DFL громко заявляет о планах покорения Америки, но первое же исследование подтверждает: фанаты в США хотят больше узнать о Бундеслиге, но переваривают контент только на английском и испанском.

Получается замкнутый круг: в условном «Дортмунде» зажег Кристиан Палисик, и заокеанские болельщики внимательнее следят за чемпионатом через его игру. Но в Германии Палисика заставляют учить немецкий, постепенно превращают его в немца, развеивают его идентичность со Штатами, а вместе с ней и любовь родины к Крису.

Сейчас идеальный футболист в Германии должен быть насквозь немецким, и даже иностранцы должны тонко понимать местную культуру. Без уступок в такой плотной ассимиляции Бундеслиге никак не набрать новых болельщиков – только и остается, что работать с коренными жителями и фанатами немецкого образа жизни.

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