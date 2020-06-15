Сорвалась коллаба века.

Бывший советник форварда сборной Польши Роберта Левандовского Цезары Кухарский сообщил, что до трансфера в «Баварию» футболист размышлял о переходе в мадридский «Реал».

«В какой-то момент переговоров Роберт больше не хотел подписывать контракт с «Баварией» и вместо этого захотел в «Мадрид», потому что там играл Роналду.

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Я убедил Левандовского, что он должен быть нападающим первого выбора в большом клубе. В «Реале» Роберт в какой-то момент усадил бы на лавку Карима Бензема, но я не позволял ему уходить в команду, где пришлось бы сидеть в запасе. Потому что тогда он добился определенного статуса. Подчеркивал это во всех разговорах, будь то «Реал», «Арсенал» или «Манчестер Сити».

«Решение «Баварии» отдать ему девятый номер было очень важно, и это доказало мне, что «Мюнхен» – безопасный вариант для Левандовского после дортмундской «Боруссии».

Роберт закончит карьеру в «Баварии». Если бы я оставался его советником, то, по крайней мере, советовал именно это. Кажется, только Руд ван Нистелрой переходил в «Реал», когда ему было за 30. Лучше сосредоточиться на «Мюнхене» и бить рекорд за рекордом», – заявил Кухарски. Его цитирует Goal.com со ссылкой на польский YouTube-канал Futbolownia.

Левандовский присоединился к «Баварии» летом 2014 года на правах свободного агента.

31-летний поляк семь раз выигрывал Бундеслигу и четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

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