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Экс-советник Левандовского: «В 2014-м Роберт хотел перейти в «Реал», потому что там играл Роналду»

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Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), Роберт Левандовский («Бавария»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

Сорвалась коллаба века.

Бывший советник форварда сборной Польши Роберта Левандовского Цезары Кухарский сообщил, что до трансфера в «Баварию» футболист размышлял о переходе в мадридский «Реал».

«В какой-то момент переговоров Роберт больше не хотел подписывать контракт с «Баварией» и вместо этого захотел в «Мадрид», потому что там играл Роналду.

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«Решение «Баварии» отдать ему девятый номер было очень важно, и это доказало мне, что «Мюнхен» – безопасный вариант для Левандовского после дортмундской «Боруссии».

Роберт закончит карьеру в «Баварии». Если бы я оставался его советником, то, по крайней мере, советовал именно это. Кажется, только Руд ван Нистелрой переходил в «Реал», когда ему было за 30. Лучше сосредоточиться на «Мюнхене» и бить рекорд за рекордом», – заявил Кухарски. Его цитирует Goal.com со ссылкой на польский YouTube-канал Futbolownia.

  • Левандовский присоединился к «Баварии» летом 2014 года на правах свободного агента.
  • 31-летний поляк семь раз выигрывал Бундеслигу и четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

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