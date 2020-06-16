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«Бавария» – сильнейший клуб Германии восьмой год подряд

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Роберт Левандовский, «Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

И в 30-й раз в истории.

Мюнхенская «Бавария» подтвердила чемпионство за два тура до финиша Бундеслиги.

В 32-м туре мюнхенцы на выезде переиграли «Вердер» (1:0) и стали недосягаемы для идущей второй дортмундской «Боруссии» – между соперниками теперь 10 баллов.

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  • «Бавария» выиграла чемпионат Германии в 30-й раз в истории – серебряная салатница не покидает Мюнхен последние восемь лет.
  • Клуб Ханса-Дитера Флика продолжает борьбу в двух других турнирах: в финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Байером», в четвертьфинале ЛЧ – с «Челси» (первый матч 3:0).

Загляни в таблицу и рассмотри поближе всех победителей чемпионата Германии

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