Роберт Левандовский, «Бавария»
Фото: Getty Images
И в 30-й раз в истории.
Мюнхенская «Бавария» подтвердила чемпионство за два тура до финиша Бундеслиги.
В 32-м туре мюнхенцы на выезде переиграли «Вердер» (1:0) и стали недосягаемы для идущей второй дортмундской «Боруссии» – между соперниками теперь 10 баллов.
Чемпионат Германии
Экс-советник Левандовского: «В 2014-м Роберт хотел перейти в «Реал», потому что там играл Роналду»
ДЕНЬ НАЗАД
- «Бавария» выиграла чемпионат Германии в 30-й раз в истории – серебряная салатница не покидает Мюнхен последние восемь лет.
- Клуб Ханса-Дитера Флика продолжает борьбу в двух других турнирах: в финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Байером», в четвертьфинале ЛЧ – с «Челси» (первый матч 3:0).
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