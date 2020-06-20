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В последнем туре Бундеслиги будет жара: кто попадет в ЛЧ, вылетит ли «Вердер» и что там Хаверц

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Бенжамен Павар, «Бавария», Бундеслига, логотип

Фото: Getty Images

Автор:Данил Тармасинов
36 минут назад
@Tarmasinov

Собрали для вас все расклады перед завершением немецкого сезона.

Германия первой возобновила чемпионат после коронавирусной паузы и логично, что первой его закончит. Остался всего один тур, и в таблице полнейшая неразбериха. Тем интереснее будет следить за последними матчами немецкого сезона.

«Бавария» уже в статусе чемпиона отбуцкала «Фрайбург» – 3:1. Дубль сделал Роберт Левандовский, который побил рекорд Бундеслиги по голам для иностранцев. У поляка 33 забитых мяча – у Пьер-Эмерика Обамеянга была лишь 31 банка в чемпионате-2016/17.

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Эрлинг Холанн, «Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг»

Фото: Getty Images

Дортмундская «Боруссия» в центральном матче тура уделала «Лейпциг» – 2:0, на 30-й и 92-й минутах забил Эрлинг Холанн. «Желто-черные» обеспечили себе вице-чемпионство – вторая строчка в таблице, плюс шесть очков от третьей позиции.

Кто сыграет в ЛЧ

Крутой получится борьба за Лигу чемпионов. В топ-4 осталось два места, за которые сражаются три команды. Выше всех пока «Лейпциг» с 63 очками, чуть ниже – «Боруссия М» с 62 баллами, обыгравшая на выезде аутсайдеров из «Падерборна» (3:1). Пятым идет «Байер», который сенсационно схватил два мяча от берлинской «Герты».

У леверкузенцев 60 очков и слабые шансы на попадание в главный еврокубок. Да, в последнем туре может так случиться, что у всех претендентов на ЛЧ будет по 63 балла. Но и тут «Байер» в пролете, потому что следующим доппоказателем после очков в Германии идет разница мячей: у «аспириновых» всего +16, в то время как у соперников с этим все намного лучше (+25 у «Боруссии» и +43 у «быков»).

В решающем туре «Байер» сыграет с немотивированным «Майнцем», «Мёнхенгладбах» встретится с «Гертой», а «Лейпциг» сгоняет к «Аугсбургу».

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Кто сражается за Лигу Европы

Идет борьба и за шестую строчку в таблице. Если одним участником ЛЕ от Германии станет проигравший в гонке за ЛЧ, то за последнее место в младшем еврокубке тоже придется побиться. По 49 очков набрали «Вольфсбург» и «Хоффенхайм», и «волки» опережают соперника за счет все той же разнице мячей – +6 против -4. И в последнем туре «Вольфсбург» примет «Баварию», а «деревенские» поедут в Дортмунд. Тот, кто окажется седьмым в этой рубке, начнет следующий евросезон со второго квалификационного раунда ЛЕ, а это совсем невесело.

Вылетит ли «Вердер»

С выживанием все тоже максимально клево. Уже точно рухнул во вторую Бундеслигу «Падерборн», после поражения от «Майнца» на предпоследней строчке обитает чемпион-2003/04 «Вердер». На 15-м месте, отправляющим в стыковые матчи, тусуется дюссельдорфская «Фортуна», у нее на два очка больше, чем у бременцев.

Людвиг Аугустинссон, «Вердер»

Фото: Getty Images

В последнем туре «Вердер» примет «Кёльн», а «Фортуна» поедет в Берлин к «Униону». Соперники – середняки Бундеслиги, которым давно ничего не нужно, поэтому все решится в 90 минут. Кстати, из первой лиги в высшую уже вышла «Арминия», в топ-3 сидят «Штутгарт» и «Гамбург», хотя шансов на стыки не потерял и идущий четвертым «Хайденхайм».

Бундеслига – топ, но ее никто не смотрит. Дело не в «Баварии», а в немецком языке

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