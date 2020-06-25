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Мёнье перешел в «Боруссию»

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Тома Мёнье

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 3 минут

Немецкий клуб подписал игрока за 0 евро.

Бельгийский защитник Тома Мёнье перешел из «Пари Сен-Жермен» в дортмундскую «Боруссию».

Немецкий клуб сообщил о трансфере Мёнье в своем официальном твиттере. 28-летний футболист присоединился к дортмундцам на правах свободного агента, подписав контракт на четыре года – до 30 июня 2024 года.

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  • В сезоне-2019/20 Мёнье провел за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
  • Ранее чемпионат Франции – единственный из Биг-5 – был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом без доигровки признали «ПСЖ».

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