Немецкий клуб подписал игрока за 0 евро.

Бельгийский защитник Тома Мёнье перешел из «Пари Сен-Жермен» в дортмундскую «Боруссию».

Немецкий клуб сообщил о трансфере Мёнье в своем официальном твиттере. 28-летний футболист присоединился к дортмундцам на правах свободного агента, подписав контракт на четыре года – до 30 июня 2024 года.

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В сезоне-2019/20 Мёнье провел за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее чемпионат Франции – единственный из Биг-5 – был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом без доигровки признали «ПСЖ».

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