Бундеслига – все. Кто попал в ЛЧ, кто вылетел, а кто сыграет в стыках?

Про чемпиона тактично умолчим: им по инерции стала «Бавария».

Бундеслига вернулась после паузы раньше всех и закончилась тоже раньше всех – 27 июня в Германии сгоняли последний 34-й тур. Давайте посмотрим, кто оказался в этом сезоне в статусе лучшиков, а кто провалил кампанию и отъехал в Бундеслигу под номером два.

Чемпион

Чемпионат Германии Мёнье перешел в «Боруссию» 25/06/2020 В 16:11

«Бавария» выиграла серебряную салатницу в восьмой раз подряд. Даже смена тренера (по ходу сезона Нико Ковач был уволен и заменен на Ханс-Дитера Флика) не помешала мюнхенцам: они набрали 82 очка, забили 100 мячей и в итоговой таблице опередили «Боруссию» из Дортмунда на 13 баллов.

Кто сыграет в Лиге чемпионов

От чемпионата Германии в ЛЧ напрямую выходят четыре команды. Помимо «Баварии», в главном еврокубке сыграют «Боруссия Д» (второе место, 69 очков), «РБ Лейпциг» (третье место, 66) и «Боруссия М» (четвертое место, 65).

На лигочемпионский слот также претендовал «Байер», однако леверкузенцы нуждались в осечке кого-то из конкурентов. Тем не менее, «Лейпциг» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха выиграли свои матчи с одинаковым счетом 2:1 и отправились в ЛЧ, а «Байер» с Каем Хаверцем – в Лигу Европы.

Байер Неверкузен Фото: Getty Images

Кто сыграет в Лиге Европы

Занявший пятую строчку «Байер» (63 очка) отправится сразу в групповой этап. «Хоффенхайм» (шестое место, 52 балла) тоже сыграет сразу в группе. Кроме того, на путевку в ЛЕ наработал и «Вольфсбург»: «волки» набрали 49 очков и заняли седьмую строчку, но уже точно попали в еврокубки.

Все дело в том, что в финале Кубка Германии сыграют «Байер» (с гарантированным местом в ЛЕ) и «Бавария» (с гарантированным местом в ЛЧ). Таким образом седьмая путевка в Европу досталась седьмой команде чемпионата. Свой путь в ЛЕ «Вольфсбург» начнет не с группового этапа, а с третьего квалификационного раунда.

Кто вылетел, кто сыграет в стыках

Напрямую из первой Бундеслиги вылетели безнадежный «Падерборн» (18-е место, 20 очков) и «Фортуна» из Дюссельдорфа (17-е место, 30 очков). «Фортуну» лишь на очко опередил «Вердер», который в последнем туре разгромил «Кёльн» со счетом 6:1. А вот сами дюссельдорфцы имели отличный шанс заползти в стыки, но проиграли «Униону» – 0:3.

Милот Рашица и Джош Сарджент («Вердер») Фото: Getty Images

Теперь «Вердер» сразится в стыках с третьей командой второй Бундеслиги – либо с «Хайденхаймом», либо с «Гамбургом». Первенство во втором немецком дивизионе завершится 28 июня. Тогда же определится и соперник для «Вердера». Согласитесь, противостояние «Гамбурга» и «Вердера» стало бы отличной вывеской для стыков!

Из второй Бундеслиги в первую уже точно поднялись «Арминия» и «Штутгарт». За бывшую команду Павла Погребняка особенно приятно – негоже чемпиону Германии 2007 года выступать во втором дивизионе!

Кто стал лучшим бомбардиром

Роберт Левандовский – лучший снайпер Бундеслиги в третий раз подряд. В этом сезоне поляк настрелял 34 мяча, проведя при этом 31 матч. Роберт в среднем забивал больше гола за игру (1,10 гола за матч – его средний показатель).

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

У Левандовского есть отличные шансы выиграть «Золотую бутсу»: его 34 мяча равны 68 баллам в сводной таблице. У Чиро Иммобиле из «Лацио» сейчас 54 балла (27 голов), у Лионеля Месси из «Барселоны» – 42 (21 гол). Да, чемпионаты Италии и Испании еще не завершены – однако Левандовский нарастил такой отрыв, что его вряд ли кто-то догонит.

Вторым стал Тимо Вернер – 28 мячей за 34 матча. Дальше он будет забивать уже за «Челси». Третье место у Джейдона Санчо (17 голов).

Лучшим ассистентом сезона стал Томас Мюллер, который раздал 21 голевой пас. Дальше расположились Джейдон Санчо (16 ассистов) и Кристофер Нкунку с Торганом Азаром (по 13).

Итоговая таблица Бундеслиги

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