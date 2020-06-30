Bild: Сане стал игроком «Баварии», «Сити» получит менее 50 млн евро

Пожалуй, главный трансфер Бундеслиги.

Лерой Сане уже может считаться игроком мюнхенской «Баварии».

Полузащитник сборной Германии подписал пятилетний контракт с немецким суперклубом. Прежняя фирма Сане «Манчестер Сити» получит за переход менее 50 миллионов евро. Об этом сообщил Bild.

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Инсайдер немецкой газеты Кристиан Фальк отмечает, что зарплата 24-летнего Лероя в «Баварии» составит меньше 20 миллионов евро в год, которые он изначально запрашивал у руководства новой команды. Футболист пошел навстречу «Мюнхену» из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.

«Манчестер Сити» не планирует использовать игрока в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» и в оставшихся встречах сезона. Манкунианцы отпустят Лероя в Мюнхен уже в августе и не возьмут его с собой на «Финал восьми» ЛЧ в Лиссабоне.

Сане получил травму крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии, пропустил почти весь сезон-2019/20 и вновь появился на поле лишь 22 июня во встрече против «Бёрнли».

Он выступал за «Манчестер Сити» последние четыре сезона. В августе 2016 года Лерой принес бюджету «Шальке» 55 миллионов евро и стал самым дорогим немецким футболистом в истории.

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