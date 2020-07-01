«Бавария» дожала «Сити» и выкрала Сане. Сага развивалась больше года

Вся хронология трансферной саги, по накалу не уступающей прошлогодним кейсам Азара и Гризманна.

«Бавария» вот-вот официально объявит о переходе Лероя Сане из «Манчестер Сити» – 30 июня инсайд выдал Bild, а Bild всегда точен в трансферах и назначениях мюнхенского клуба. Они не ошиблись с новостями о Левандовском, Гётце и Гвардиоле: вскоре официальные данные непременно появлялись на клубном сайте.

Теперь Bild объявил, что 24-летний полузащитник сборной Германии подписал с «Баварией» пятилетний контракт. «Манчестер Сити» получит за переход около 50 миллионов евро, Сане будет получать меньше 20 миллионов евро в год, которые он изначально запрашивал у руководства новой команды.

Чемпионат Германии Bild: Сане стал игроком «Баварии», «Сити» получит менее 50 млн евро 16 ЧАСОВ НАЗАД

Когда все началось

В преддверии летнего трансферного окна-2019. Сага Сане, конечно, меркла по сравнению с кейсами Азара и Гризманна, а тем более Неймара – но совершенно точно развивалась с соблюдением всех законов жанра. В медиа появлялись слухи и опровержения, предположения по цене и зарплате, спекуляции о продлении и непродлении контракта Сане с «Сити» – в общем, полный пакет новостей, традиционно сопровождающий каждый более-менее важный переход.

Лерой Сане Фото: Getty Images

Возможный интерес «Баварии» обрек подтверждение после слов тогдашнего тренера Нико Ковача: он выразил уверенность, что руководство дожмет «Сити» и заполучит полузащитника. Высказывание коуча не понравилось председателю правления Карл-Хайнцу Румменигге, и тренеру пришлось извиняться за поспешность.

Почему все сорвалось

Причина, лежащая на поверхности – то, что «Манчестер Сити» не захотел расставаться с действительно ценным активом. Но если чуть углубиться в ситуацию, выстраивается логическая цепочка. В начале августа прошлого года «Сити» рубился за Суперкубок Англии с «Ливерпулем», и в преддверии матча писали даже о том, что Лерой пропустит игру, чтобы не получить случайную травму перед почти свершившимся переходом в «Баварию».

Именно так все и произошло – Сане вышел на поле и на 13-й минуте порвал кресты. Он перенес операцию и выбыл на длительный срок – следовательно, продвижение трансфера заморозилось, хотя инсайды различной степени доверия все же появлялись на страницах таблоидов.

В декабре игрок отказался от продления контракта с «Сити», а Bild привел его заявление о желании перейти в «Баварию». В зимнее трансферное окно переход все равно не состоялся – Лерой долго восстанавливался и вышел на поле только 22 июня на 12 минут. Не случись локдауна из-за коронавируса – получилось бы, что Сане пропустил сезон полностью. Теперь он вернулся, и «Бавария» сразу уладила вопросы по трансферу здорового игрока, а не травмированного.

Почему Сане все же ушел

«Манчестер Сити» с огромной долей вероятности не сыграет в двух ближайших еврокубках, а любому топ-футболисту интереснее рубиться в Лиге чемпионов, чем ограничиваться выездами в Бёрнли и Саутгемптон.

Для клуба, в свою очередь, евробан грозит финансовыми потерями – следовательно, лучше выгодно продать игрока сейчас и заработать. Контракт Сане истекает в 2021 году, и отпустить его бесплатно свободным агентом было бы колоссальным провалом руководства «Сити». Поэтому в клубе приняли единственно верное решение – в ближайшее время ждем официальную информацию от «Баварии» по переходу.

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