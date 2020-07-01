Румменигге рассказал, почему «Бавария» не пыталась подписать Клоппа

Обычно мюнхенцы собирают все сливки с немецкого футбола.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему мюнхенцы не пытались пригласить Юргена Клоппа.

«Всякий раз, когда мы искали тренера, у Юргена Клоппа был действующий контракт. Но нельзя забывать: нам посчастливилось работать с топ-тренерами в последние годы. Юпп Хайнкес, Хосеп Гвардиола, Луи ван Гал, а сейчас – Ханс-Дитер Флик. Если ты ищешь тренера, то это должно укладываться в определенные рамки по времени.

Чемпионат Англии Невилл: «Клопп превратил игроков за 30 миллионов в игроков за 130 миллионов» 8 ЧАСОВ НАЗАД

Я всегда знал, что Юрген – один из трех или четырех лучших тренеров Европы. Я был очень рад, когда он выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. И сейчас я очень счастлив из-за его успеха в Премьер-лиге», – приводит слова Румменигге Sport Bild.

В нынешнем сезоне Клопп привел «Ливерпуль» к чемпионскому титулу в АПЛ. «Красные» не выигрывали золотые медали 30 лет.

«Бавария» в сезоне-2019/20 в очередной раз выиграла Бундеслигу, на этот раз под руководством Ханс-Дитера Флика.

В 2013-м Клопп мог сменить Фергюсона у руля «МЮ». Юргена отговорила его жена

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Англии «Это для Далглиша и Джеррада. Они ждали 30 лет». Клопп – о чемпионстве 26/06/2020 В 05:45