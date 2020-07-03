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«Бавария» объявила о переходе Сане

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Лерой Сане

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
час назад

Лерой подписал контракт до 2025 года.

Мюнхенская «Бавария» официально подтвердила переход игрока сборной Германии Лероя Сане из «Манчестер Сити».

Стороны уладили все детали трансфера еще несколько дней назад, а Пеп Гвардиола подтвердил уход игрока еще перед матчем с «Ливерпулем» – 3 июля новый клуб полузащитника объявил о сделке.

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«Бавария» – огромный клуб и имеет большие амбиции, которые соответствуют моим собственным. Я с нетерпением жду нового испытания и не могу дождаться тренировок с командой. Я знаком с Ханси Фликом со времен совместной работы в молодежной сборной – у нас очень хорошие отношения», – поделился радостью игрок.

  • Сане забил 39 мячей в 135 матчах за «Сити» после перехода из «Шальке» в 2016 году.
  • У игрока оставался всего год по контракту – «горожане» получили за него менее 50 млн евро.

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