«Бавария» объявила о переходе Сане

Лерой Сане
Фото: Twitter
Лерой подписал контракт до 2025 года.
Мюнхенская «Бавария» официально подтвердила переход игрока сборной Германии Лероя Сане из «Манчестер Сити».
Стороны уладили все детали трансфера еще несколько дней назад, а Пеп Гвардиола подтвердил уход игрока еще перед матчем с «Ливерпулем» – 3 июля новый клуб полузащитника объявил о сделке.
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«Бавария» – огромный клуб и имеет большие амбиции, которые соответствуют моим собственным. Я с нетерпением жду нового испытания и не могу дождаться тренировок с командой. Я знаком с Ханси Фликом со времен совместной работы в молодежной сборной – у нас очень хорошие отношения», – поделился радостью игрок.
- Сане забил 39 мячей в 135 матчах за «Сити» после перехода из «Шальке» в 2016 году.
- У игрока оставался всего год по контракту – «горожане» получили за него менее 50 млн евро.
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