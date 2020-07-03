Левандовский, Иммобиле или все-таки Месси? Разбираемся, кто выиграет «Золотую бутсу»

Шансы Лео (равно как и Криша) – ничтожно малы.

Три последних сезона «Золотую бутсу» неизменно выигрывал Лионель Месси, однако в этом году у награды, по всей видимости, будет новый победитель. Вот как на данный момент выглядит 10 лучших бомбардиров Европы.

1. Роберт Левандовский («Бавария») – 34 гола, 68 очков. В завершившемся чемпионате Германии поляк настрелял аж 34 мяча и фактически оказался в зоне недосягаемости для конкурентов, так как голы, забитые в Бундеслиге, умножаются на высокий коэффициент 2.

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Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

2. Чиро Иммобиле («Лацио») – 29 голов, 58 очков. Лидер «Лацио» – единственный реальный конкурент Левандовского. В Серии A осталось сыграть еще девять матчей: чтобы обойти Роберта, Чиро должен забить в них шесть мячей. Сложная, но все же выполнимая задача.

3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 28 голов, 56 очков. Бундеслига уже подошла к концу, поэтому новичок «Челси» никак не догонит Левандовского. Но и третье место в списке лучших снайперов Старого Света – отличный результат.

4. Эрлинг Холанн («Зальцбург»/«Боруссия Д») – 29 голов, 50 очков. Первую половину сезона Эрлинг провел в австрийской Бундеслиге, а в Дортмунд переехал только зимой. Поэтому несмотря на большее, чем у Вернера, число забитых мячей, Холанн расположился в гонке за «Бутсу» лишь на четвертой строчке.

5. Криштиану Роналду («Ювентус») – 24 гола, 48 очков. Кто бы ни списывал Криша со счетов, он все равно стабильно огорчает соперников, и делает это не только с пенальти. Догнать Левандовского у португальца уже не получится, зато ворваться в тройку лучших – вполне выполнимая задача. Для этого Роналду нужно забить пять мячей в девяти матчах Серии A.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

6. Лионель Месси («Барселона») – 22 гола, 44 очка. Складывается ощущение, что Лео устал выигрывать «Золотые бутсы» и решил передоверить это право кому-то другому. 22 гола в Примере за пять туров до финиша – в прошлые годы Месси приучил нас к более высоким цифрам.

7. Шон Вайсман («Вольфсбергер») – 29 голов, 43,5 очка. Израильтянин настрелял кучу мячей в австрийской Бундеслиге и только из-за более низкого коэффициента (1,5) оказался в этом списке седьмым. 5 июля «Вольфсбергер» встретится с венским «Рапидом» – уже в этой игре у Вайнсмана будет шанс обойти Месси.

8. Ромелу Лукаку («Интер») – 19 голов, 38 очков. Бельгиец проводит качественный первый сезон в Италии под руководством Антонио Конте. Высока вероятность, что до окончания итальянского первенства Лукаку выйдет на третий десяток забитых мячей.

9. Джейми Варди («Лестер») – 19 голов, 38 очков. Аналогичный показатель, что и у Лукаку, на счету нападающего «Лестера» Джейми Варди. За место в топе рейтинга англичанин уже не поборется, но попадание в десятку лучших приятно само по себе.

Варди Фото: Getty Images

10. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 19 голов, 38 очков. Как и Лукаку с Варди, габонец вогнал в ворота соперников 19 мячей. До финиша АПЛ осталось шесть туров – у Обамеянга будет масса возможностей улучшить показатель. От Месси Пьер-Эмерика отделяют всего три гола.

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Кто выиграет «Золотой мяч» в 2020 году? У Месси и Роналду почти нет шансов

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