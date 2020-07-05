Флик – о шансах Левандовского на «Золотой мяч»: «Он заложил все основы для этого»

Роберт Левандовский
Фото: Getty Images
Уедет ли престижный приз в Бундеслигу?
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик считает нападающего Роберта Левандовского одним из главных претендентов на «Золотой мяч».
«Левандовский уверен в своем уровне. Если посмотреть на голы, увидим, что в этом сезоне Бундеслиги он забил 34 мяча. Следовательно, можно подумать, что футболист из Бундеслиги может стать обладателем «Золотого мяча». Почему нет? В этом году он заложил все основы для этого. Желаю ему всего наилучшего», – цитирует Флика Goal.com.
Чемпионат Германии
Левандовский, Иммобиле или все-таки Месси? Разбираемся, кто выиграет «Золотую бутсу»
ВЧЕРА В 18:29
- В сезоне-2019/20 31-летний Левандовский выиграл с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии.
- В финале Кубка против «Байера» (4:2) поляк сделал дубль.
- Роберт с 34 голами в Бундеслиге почти гарантировал себе «Золотую бутсу». Ближайший преследователь – Чиро Иммобиле из «Лацио», у которого 29 мячей и 8 туров в запасе.
Кто выиграет «Золотой мяч» в 2020 году? У Месси и Роналду почти нет шансов
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Чемпионат Германии
Экс-советник Левандовского: «В 2014-м Роберт хотел перейти в «Реал», потому что там играл Роналду»
15/06/2020 В 21:25
Чемпионат Германии
В сети ходят разговоры, будто Левандовский – внук сестры Гитлера. Что за бред?
07/06/2020 В 17:57