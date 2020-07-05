Флик – о шансах Левандовского на «Золотой мяч»: «Он заложил все основы для этого»

Уедет ли престижный приз в Бундеслигу?

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик считает нападающего Роберта Левандовского одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

«Левандовский уверен в своем уровне. Если посмотреть на голы, увидим, что в этом сезоне Бундеслиги он забил 34 мяча. Следовательно, можно подумать, что футболист из Бундеслиги может стать обладателем «Золотого мяча». Почему нет? В этом году он заложил все основы для этого. Желаю ему всего наилучшего», – цитирует Флика Goal.com.

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В сезоне-2019/20 31-летний Левандовский выиграл с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии.

В финале Кубка против «Байера» (4:2) поляк сделал дубль.

Роберт с 34 голами в Бундеслиге почти гарантировал себе «Золотую бутсу». Ближайший преследователь – Чиро Иммобиле из «Лацио», у которого 29 мячей и 8 туров в запасе.

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