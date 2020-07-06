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77-летний экс-врач «Баварии»: «Гвардиола считал, что разбирается во всем лучше меня»

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Пеп Гвардиола, «Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 32 минут

Заслуженному доктору пришлось уйти из клуба из-за конфликта с Пепом.

Бывший врач «Баварии» Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт пожаловался на разногласия с бывшим тренером мюнхенского клуба Хосепом Гвардиолой во время совместной работы.

«Я не мог смириться с тем, что успешный молодой тренер вмешивается в дела медицинского штаба. А Гвардиола считал, что разбирается во всем лучше меня. Потом мы встретились и поговорили. На этом все, мы ценим друг друга. Он ценит мою работу и никогда не ставил ее под сомнение, – цитирует Мюллер‑Вольфарта BR24.

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  • 77-летний врач проработал в «Баварии» 40 лет и покинул клуб в конце июня 2020 года.
  • В 2015 году Мюллер-Вольфарт уходил из «Мюнхена» из-за конфликта с Гвардиолой, но вернулся после отставки коуча.

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