«Вердер» избежал вылета и не отдал рекорд Бундеслиги «Баварии»

Дэйви Классен, Максимилиан Эггештайн и Людвиг Аугустинссон в матче за выживание «Хайденхайм» – «Вердер»

Вовсе не мюнхенский клуб – рекордсмен по сезонам в немецкой элите.

Бременский «Вердер» на выезде добился результативной ничьи с «Хайденхаймом» в ответном стыковом матче за право остаться в первой Бундеслиге – 2:2.

В первой игре на поле «Вердера» была зафиксирована нулевая ничья.

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«Вердер» удержался в Бундеслиге и не отдал рекорд «Баварии»: 56 сезонов в немецкой элите из 57. Бременцы вылетали лишь один раз по итогам сезона-1979/80, но сразу же вернулись в высший дивизион. 27 июня «Вердер» первым и пока единственным провел 1900-й матч в Бундеслиге.

«Бавария» никогда не вылетала, но пропустила два первых розыгрыша Бундеслиги: у нее 55 сезонов в элите и 1874 матча.

«Вердер» – четырехкратный чемпион Германии.

«Бавария» выйдет на чистое второе место по сезонам в первой Бундеслиге, поскольку «Гамбург» (тоже 55) не смог вернуться в элиту по итогам сезона-2019/20.

Бундеслига – все. Кто попал в ЛЧ, кто вылетел, а кто сыграет в стыках?

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