Sport Bild: Хаверц попросит «Байер» продать его в «Челси» этим летом

Немец готов попробовать себя в АПЛ.

Лидер «Байера» Кай Хаверц может стать игроком «Челси» в летнее трансферное окно.

По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, 21-летний полузащитник в ближайшее время попросит руководство «фармацевтов» продать его в Англию. Ранее сообщалось, что «синие» готовы заплатить за футболиста требуемые «Байером» 100 млн евро – 70 млн сразу и оставшуюся часть в рассрочку.

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Контракт Хаверца с «Байером» рассчитан до 2022 года.

Transfermarkt оценивает футболиста, на счету которого 17 голов и 9 ассистов в 43 матчах сезона, в 81 млн евро.

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