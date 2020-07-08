Писарро и футбол – все. Клаудио отдал Бундеслиге 20 лет и 4 раза приходил в «Вердер»

Настоящая легенда бременских музыкантов.

Легендарный перуанский нападающий Клаудио Писарро объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года. В своем последнем матче Клаудио остался на скамейке, пока его родной «Вердер» рубился с «Хайденхаймом» за место в первой Бундеслиге. Бременские музыканты справились и сохранили прописку в элите, а Писарро вышел на поле уже после финального свистка, чтобы принять почести от партнеров.

Карьера Клаудио стартовала в далеком 1996-м году в перуанском клубе «Депортиво Пескеро». Уже в 1999-м состоялся его первый приход в «Вердер» – немецкий клуб заплатил за перспективного нападающего 1,5 млн евро. После двух успешных сезонов в Бремене трансфер Писарро выкупила «Бавария»: там он проведет шесть лет, трижды выиграл Бундеслигу и трижды взял национальный Кубок.

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Клаудио Писарро Фото: Getty Images

Краткосрочный переезд в Англию (а именно – в «Челси») не принес Клаудио счастья, и начиная с 2008 года он окончательно пустил корни в Бундеслиге. Отыграл еще четыре сезона в «Вердере», затем – три в «Баварии», затем – еще два в «Вердере». В 2017-м Писарро, казалось бы, покинул Бремен навсегда, отправившись доигрывать в «Кёльн».

Однако одного сезона в составе «козлов» ему хватило, что вернуться туда, где он начинал европейскую карьеру. Еще два сезона в Бремене – и Клаудио наконец повесил бутсы на гвоздь. Всего он провел в чемпионате Германии 20 (!) лет и обновил некоторые из рекордов Бундеслиги:

на счету Писарро рекорд среди иностранцев по матчам в чемпионате Германии – 490;

Клаудио – самый возрастной автор гола в истории Бундеслиги. 18 мая 2019-го он отличился в матче против «РБ Лейпциг» в возрасте 40 лет и 227 дней;

Писарро – самый возрастной игрок, сделавший хет-трик в Бундеслиге. Он закинул трешку «Байеру» в возрасте 37,5 лет;

перуанец забивал в Бундеслиге на протяжении 21 календарного года подряд – с 1999-го по 2019-й. Он стал первым игроком в истории, которому это удалось.

Карьера Клаудио получилась насыщенной в плане титулов: да, в составе «Вердера» он выиграл лишь Кубок Германии-2009, зато вместе с «Баварией» победил абсолютно во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Бундеслига говорит Клаудио «До свидания», но не «Прощай» – кто знает, быть может, он вернется в Бремен уже в качестве тренера. Учитывая любовь Писарро к «Вердеру», такой вариант нельзя полностью исключать.

В чем выражается эта любовь? Например, в словах главного тренера музыкантов Флориана Кофельдта после того, как команда сохранила прописку в Бундеслиге. «Я извинился перед Писарро, что не выпустил его на поле в его последнем матче. Он ответил: «Мне ******* [все равно] на это! Главное, что мы остались в высшей лиге», – рассказал Кофельдт.

Бремен потерял нерядового бойца.

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