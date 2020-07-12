Холанна выгнали из ночного клуба, юнец выяснил отношения с охранником

Эрлинг Холанн
Фото: Getty Images
Похоже, кто-то словил звезду.
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн попал в неприятную ситуацию – его выставили из ночного клуба.
Страйкер выложил фото, на котором он работает бензопилой в родной Норвегии.
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Скандинав успел и оттянуться – в соцсетях появились видео, на котором 19-летний футболист тусуется в компании друзей.
Судя по всему, торжество затянулось. На еще одном ролике Эрлинга выставляют из заведения, но он не сдается без боя и ругается с охраной – по-видимому нетрезвого спортсмена оттаскивали приятели.
- Холанн перешел в «Боруссию» зимой из «РБ Зальцбурга».
- У него 13+3 в 15 матчах немецкой Бундеслиги.
Marca: «ПСЖ» включится в борьбу за Холанна
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