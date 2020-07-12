Футбол
Чемпионат Германии

Холанна выгнали из ночного клуба, юнец выяснил отношения с охранником

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Эрлинг Холанн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Похоже, кто-то словил звезду.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн попал в неприятную ситуацию – его выставили из ночного клуба.

Страйкер выложил фото, на котором он работает бензопилой в родной Норвегии.

Чемпионат России

Экс-селекционер «Спартака»: «От людей Холанна сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов»

03/06/2020 В 15:24

Скандинав успел и оттянуться – в соцсетях появились видео, на котором 19-летний футболист тусуется в компании друзей.

Судя по всему, торжество затянулось. На еще одном ролике Эрлинга выставляют из заведения, но он не сдается без боя и ругается с охраной – по-видимому нетрезвого спортсмена оттаскивали приятели.

  • Холанн перешел в «Боруссию» зимой из «РБ Зальцбурга».
  • У него 13+3 в 15 матчах немецкой Бундеслиги.

Marca: «ПСЖ» включится в борьбу за Холанна

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Лига чемпионов УЕФА

Холанн так разогнался во время матча с «ПСЖ», что чуть не побил мировой рекорд в беге

19/02/2020 В 10:39
Лига чемпионов УЕФА

На Golden Boy претендуют игроки «Шахтера» и «Динамо К». А еще Холанн, Санчо и 3 бразильца «Реала»

15/06/2020 В 15:49
По теме
ФутболЧемпионат ГерманииБоруссия ДортмундПари Сен-ЖерменБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир