Нойер вместе с тренером «Баварии» спел песню хорватских нацистов

Личный менеджер голкипера уже объяснил его поступок.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер угодил в международный скандал – в интернете появилось видео, где он поет песню «Que tu es belle» («Как ты прекрасна») в исполнении хорватского исполнителя Марко Перковича. Последний является поклонником пронацистского хорватского режима Усташи.

В ролике, опубликованном Bild, Нойер исполняет «Que tu es belle» вместе с несколькими друзьями, включая тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича. Сам Мануэль пока никак не прокомментировал инцидент, однако его менеджер заявил, что футболист не говорит по-хорватски и, следовательно, не понимает текст.

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В песне «Que tu es belle» Перкович ссылается на «Герцег-Босна», эфемерную хорватскую республику, которая никогда не была признана на международной арене и распущена после подписания Дейтонских соглашений в 1995 году.

Ранее Нойер вместе с «Баварией» в восьмой раз подряд стал чемпионом Германии.

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