«Боруссия» заплатила 25 млн евро за 17-летнего полузащитника и представила его песней The Beatles

Джуд Беллингем
Фото: From Official Website
Дортмундцы – главные собиратели талантов Европы.
Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Бирмингема» 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема. «Шмели» заплатили за новичка 25 млн евро. Контракт подписан на пять лет.
За таланта воевал «Манчестер Юнайтед», но Джуд последовал примеру таких игроков, как Джейдон Санчо, и решил продолжить развитие в Бундеслиге, информирует официальный сайт дортмундцев.
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«Боруссия» объявила о трансфере игрока песней The Beatles Hey Jude («Эй, Джуд»).
- Биллингем – воспитанник «Бирмингема», за который дебютировал в возрасте 16 лет и 38 дней.
- В сезоне-2019/20 на счету Джуда 40 матчей в Чемпионшипе и 4 гола.
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