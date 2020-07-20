«Боруссия» заплатила 25 млн евро за 17-летнего полузащитника и представила его песней The Beatles

Дортмундцы – главные собиратели талантов Европы.

Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Бирмингема» 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема. «Шмели» заплатили за новичка 25 млн евро. Контракт подписан на пять лет.

За таланта воевал «Манчестер Юнайтед», но Джуд последовал примеру таких игроков, как Джейдон Санчо, и решил продолжить развитие в Бундеслиге, информирует официальный сайт дортмундцев.

Чемпионат Германии Холанна выгнали из ночного клуба, юнец выяснил отношения с охранником 12/07/2020 В 14:55

«Боруссия» объявила о трансфере игрока песней The Beatles Hey Jude («Эй, Джуд»).

Биллингем – воспитанник «Бирмингема», за который дебютировал в возрасте 16 лет и 38 дней.

В сезоне-2019/20 на счету Джуда 40 матчей в Чемпионшипе и 4 гола.

Нойер вместе с тренером «Баварии» спел песню хорватских нацистов

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Германии Мёнье перешел в «Боруссию» 25/06/2020 В 16:11