The Athletic: Хаверц близок к переходу в «Челси» за 80 млн евро, его убедил Лэмпард

Коуч «синих» перевез очередную звезду на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Байера» и сборной Германии Кая Хаверца.

Руководство «синих» уже обговорило с 21-летним немцем личный контракт, игрок практически согласился со всеми условиями. Трансфер обойдется лондонскому клубу в 80 миллионов евро, но офис британцев пока выбирает опции для перевода – либо 65 миллионов + 15 млн бонусами, либо 70+10. В любом случае, Хаверц станет самым дорогим приобретением в истории «Челси».

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Возможное непопадание «синих» в Лигу чемпионов также не станет проблемой для перехода Кая. Игрок принял решение о трансфере в Лондон после общения с главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

Ожидается, что бюджет клуба после сделки с «Байером» сбалансируют за счет продажи нескольких футболистов в это трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Дэвид Орнстайн.

Хаверц в чемпионате Германии-2019/20 провел за «Байер» 30 матчей, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Для следующего сезона «Челси» уже приобрел вингера «Аякса» Хакима Зиеха за 40 миллионов евро и форварда «Лейпцига» Тимо Вернера за 53 млн евро.

Sport Bild: Хаверц попросит «Байер» продать его в «Челси» этим летом

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