Сане похвалил «Челси» за трансфер Хаверца – кажется, он уже что-то знает

Официальной информации еще не было, но Лерой не удержался.

Новичок «Баварии» Лерой Сане заявил, что его партнер по сборной Германии Кай Хаверц уже договорился о переходе из «Байера» в «Челси».

«В Германии всегда были отличные молодые игроки. Многие получают шансы и развиваются в Бундеслиге. Думаю, «Челси» проделал классную работу, подписав этим летом двух немцев – Вернера и Хаверца», – цитирует Сане Daily Star.

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Журналист Николо Скира сообщил, что 21-летний Хаверц договорился с «синими» о пятилетнем контракте с зарплатой 8 миллионов евро в год (плюс бонусы).

Хаверц в чемпионате Германии-2019/20 провел за «Байер» 30 матчей, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

«Челси» уже приобрел вингера «Аякса» Хакима Зиеха за 40 миллионов евро и форварда «Лейпцига» Тимо Вернера за 53 млн евро.

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