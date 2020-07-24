Сане похвалил «Челси» за трансфер Хаверца – кажется, он уже что-то знает

Кай Хаверц
Фото: Getty Images
Официальной информации еще не было, но Лерой не удержался.
Новичок «Баварии» Лерой Сане заявил, что его партнер по сборной Германии Кай Хаверц уже договорился о переходе из «Байера» в «Челси».
«В Германии всегда были отличные молодые игроки. Многие получают шансы и развиваются в Бундеслиге. Думаю, «Челси» проделал классную работу, подписав этим летом двух немцев – Вернера и Хаверца», – цитирует Сане Daily Star.
Чемпионат Германии
The Athletic: Хаверц близок к переходу в «Челси» за 80 млн евро, его убедил Лэмпард
20/07/2020 В 17:32
Журналист Николо Скира сообщил, что 21-летний Хаверц договорился с «синими» о пятилетнем контракте с зарплатой 8 миллионов евро в год (плюс бонусы).
- Хаверц в чемпионате Германии-2019/20 провел за «Байер» 30 матчей, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.
- «Челси» уже приобрел вингера «Аякса» Хакима Зиеха за 40 миллионов евро и форварда «Лейпцига» Тимо Вернера за 53 млн евро.
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Чемпионат Германии
Sport Bild: Хаверц попросит «Байер» продать его в «Челси» этим летом
08/07/2020 В 14:35
Чемпионат России
Семин: «Миранчук не хуже Хаверца. Он может играть в любой команде Европы»
08/07/2020 В 07:37