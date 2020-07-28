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Румменигге: «Отмена «Золотого мяча» несправедлива – Левандовский мог победить»

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Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Главный в «Баварии» считает, что страйкера лишили престижнейшего приза.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение France Football отказаться от вручения «Золотого мяча» в 2020 году.

«Я считаю, что Роберт Левандовский проводит фантастический сезон – пожалуй, лучший в карьере. К сожалению, France Football отменила «Золотой мяч», что нас не очень радует. В конце концов, это не слишком справедливо – не только для «Баварии», но и для Роберта, который, возможно, выиграл бы.

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Я считаю очень важным, чтобы в сезоне, который за исключением французской лиги был доигран до конца, была возможность отдать «Золотой мяч» лучшему футболисту мира. Конечно, я считаю, что в текущих обстоятельствах у Роберта был отличный шанс выиграть его впервые в карьере», – цитирует функционера Goal.

  • Это первый год без «Золотого мяча» за все время существования премии – с 1956 года.
  • В 2019-м награду завоевал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Отмена «Золотого мяча» – мудрое и справедливое решение. К тому же есть премия и получше

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