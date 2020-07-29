Мужчина потерял 500 евро, но удостоился признания от любимого клуба.

Фанат «Боруссии» из Мёнхенглабаха проиграл телевикторину, так как отказался назвать в качестве ответа главного соперника любимого клуба – «Кёльн».

Der Spiegel сообщает, что шоу транслировалось 13 июля на телеканале ARD. «Какой клуб выиграл вторую Бундеслигу в сезоне-2018/19?» – спросили у Клауса Блюмеля. Тот ответил: «Нет, я не буду говорить» – и потерял 500 евро.

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«Не в этой жизни, не как фанат Мёнхенгладбаха. Лучше уж без денег», – позже объяснил мужчина.

В клубе отметили преданность фаната. «Это образцовое поведение должно быть вознаграждено. Уважаемый болельщик, пожалуйста, свяжитесь с нами. У нашего главного спонсора есть кое-что для вас», – написала пресс-служба «Боруссии» в твиттере.

В сезоне-2019/20 «Боруссия» из Мёнхенгладбаха заняла четвертое место в Бундеслиге.

«Кёльн» стал 14-м.

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