Eurosport
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Кажется, Ули не учел, что дортмундцам нужно как-то выживать.
Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс дал негативную оценку трансферной политике дортмундской «Боруссии».
«Когда «Боруссия» покупает очень талантливого футболиста и он играет хорошо, через несколько месяцев из самого клуба или извне можно услышать, что этот игрок будет продан. Как футболист должен впитать ДНК клуба на 100%, когда он понимает, что является лишь объектом для продажи?
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У нас подобного нет вообще. Мы подписываем игроков для «Баварии», а не для того, чтобы делать бизнес на них. У футболиста должно быть чувство, что он в «Баварии» навсегда», – приводит слова Хёнесса Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- В прошедшем сезоне «Бавария» в восьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.
- «Боруссия» в последний раз выигрывала чемпионат в 2012 году.
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