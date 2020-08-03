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Хёнесс – о «Боруссии»: «Как игрок должен впитать ДНК клуба, если является объектом для продажи?»

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
8 минут назад

Кажется, Ули не учел, что дортмундцам нужно как-то выживать.

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс дал негативную оценку трансферной политике дортмундской «Боруссии».

«Когда «Боруссия» покупает очень талантливого футболиста и он играет хорошо, через несколько месяцев из самого клуба или извне можно услышать, что этот игрок будет продан. Как футболист должен впитать ДНК клуба на 100%, когда он понимает, что является лишь объектом для продажи?

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У нас подобного нет вообще. Мы подписываем игроков для «Баварии», а не для того, чтобы делать бизнес на них. У футболиста должно быть чувство, что он в «Баварии» навсегда», – приводит слова Хёнесса Frankfurter Allgemeine Zeitung.

  • В прошедшем сезоне «Бавария» в восьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.
  • «Боруссия» в последний раз выигрывала чемпионат в 2012 году.

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