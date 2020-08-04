Немецкая футбольная лига сообщила, как и когда болельщики попадут на трибуны.

На немецких стадионах станет громче – начиная со следующего сезона на матчи Бундеслиги вернут болельщиков.

Немецкая футбольная лига опубликовала протокол, содержащий правила поведения фанатов на аренах – свод поможет сохранить безопасность и предотвратить распространение коронавируса. Основным требованием будет обеспечение социальной дистанции – о полном заполнении трибун речь пока не идет. Кроме того, как минимум до ноября не будут открыты стоячие фанатские трибуны.

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Из других условий – полный запрет на продажу алкогольных напитков. До конца календарного года на арены будут допускаться только болельщики принимающей стороны – футбольные власти считают, что перемещения выездных фанов могут спровоцировать распространения вируса. Как говорится в заявлении на сайте лиги, клубы будут обязаны отслеживать состояние здоровья обладателей проходок на стадионы – в случае заражения они обязаны оперативно связаться с фанатом и предпринять меры для остановки цепочки заражения.

Новый сезон Бундеслиги стартует 18 сентября.

Действующий чемпион – «Бавария».

Бундеслига – все. Кто попал в ЛЧ, кто вылетел, а кто сыграет в стыках?

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