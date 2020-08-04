Фанаты «Баварии»
Фото: Getty Images
Немецкая футбольная лига сообщила, как и когда болельщики попадут на трибуны.
На немецких стадионах станет громче – начиная со следующего сезона на матчи Бундеслиги вернут болельщиков.
Немецкая футбольная лига опубликовала протокол, содержащий правила поведения фанатов на аренах – свод поможет сохранить безопасность и предотвратить распространение коронавируса. Основным требованием будет обеспечение социальной дистанции – о полном заполнении трибун речь пока не идет. Кроме того, как минимум до ноября не будут открыты стоячие фанатские трибуны.
УЕФА засчитает техническое поражение клубам, по чьей вине сорвутся матчи еврокубков в сезоне-2020/21
Из других условий – полный запрет на продажу алкогольных напитков. До конца календарного года на арены будут допускаться только болельщики принимающей стороны – футбольные власти считают, что перемещения выездных фанов могут спровоцировать распространения вируса. Как говорится в заявлении на сайте лиги, клубы будут обязаны отслеживать состояние здоровья обладателей проходок на стадионы – в случае заражения они обязаны оперативно связаться с фанатом и предпринять меры для остановки цепочки заражения.
- Новый сезон Бундеслиги стартует 18 сентября.
- Действующий чемпион – «Бавария».
Бундеслига – все. Кто попал в ЛЧ, кто вылетел, а кто сыграет в стыках?
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте