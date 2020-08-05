Генеральный директор «Боруссии»: «МЮ» не контактировал с нами по Санчо. Ожидаем, что он останется»

Похоже, слухи о скором трансфере в Манчестер слегка преувеличены.

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что «Манчестер Юнайтед» пока даже не обращался с предложением о покупке Джейдона Санчо.

«Пока что не было контактов между «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед» по Санчо. Ни косвенно, ни через посредников. Предполагаю, что Джейдон появится на сборах в понедельник и будет с нами в предстоящем сезоне. По Санчо вообще не поступало предложений, но мы заранее озвучили минимальную сумму, которую запросим за игрока. Не ожидаю каких-либо трудностей. Джейдон принял это, он очень приятный, рассудительный парень», – цитирует Ватцке Süddeutsche Zeitung.

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По слухам, «Боруссия» требует за игрока 120 млн евро.

Санчо – воспитанник академии «Манчестер Сити».

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