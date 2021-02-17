Более 800 футболистов и футболисток по всей Германии выразили поддержку игрокам, которые причисляют себя к ЛГБТ-сообществу. Футболисты выпустили заявление, в котором выразили готовность помочь каждому, кто боится совершить каминг-аут.

«Наступил 2021 год, а в профессиональном немецком футболе до сих пор нет ни одного открыто гея-футболиста. Никого нельзя уговаривать сделать каминг-аут. Это свободный и индивидуальный выбор. Но наша цель, чтобы каждый, кто решится на этот шаг, был уверен в нашей полной поддержке», – гласит заявление, опубликованное в немецком журнале 11 Freunde.

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Заявление всем составом подписали дортмундская и мёнхенгладбахская «Боруссии», «Хоффенхайм», «Шальке», «Вердер» и «Фрайбург». Также под текстом подписались форвард «Гамбурга» Бобби Вуд, нападающий «Униона» Макс Крузе, игрок «Кельна» Йонас Хектор, защитник «Герты» Никлас Штарк и футболистки сборной Германии Александра Попп и Альмут Шульт, сообщает ESPN.

  • Первый немецкий футболист, совершивший каминг-аут – Томас Хитцльшпергер. Он сделал это после завершения карьеры.
  • Летом прошлого года каминг-аут сделал бывший английский футболист Томас Битти.

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