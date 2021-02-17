Более 800 футболистов и футболисток по всей Германии выразили поддержку игрокам, которые причисляют себя к ЛГБТ-сообществу. Футболисты выпустили заявление, в котором выразили готовность помочь каждому, кто боится совершить каминг-аут.

«Наступил 2021 год, а в профессиональном немецком футболе до сих пор нет ни одного открыто гея-футболиста. Никого нельзя уговаривать сделать каминг-аут. Это свободный и индивидуальный выбор. Но наша цель, чтобы каждый, кто решится на этот шаг, был уверен в нашей полной поддержке», – гласит заявление, опубликованное в немецком журнале 11 Freunde.