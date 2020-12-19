Боруссия Мёнхенгладбах
    -
    17:30
    19.12.20
    Боруссия Парк
    Хоффенхайм
      Чемпионат Германии • Тур 13
      КалендарьТаблица
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      Боруссия Мёнхенгладбах - Хоффенхайм

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Хоффенхайм на Eurosport.ru! 19 декабря 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Sebastian Hoeneß? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и Хоффенхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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