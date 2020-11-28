Штутгарт
    -
    17:30
    28.11.20
    Мерседес-Бенц Арена
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 9
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      Штутгарт - Бавария

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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