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Бавария - Герта

Чемпионат Германии - 4 октября 2020

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Герта на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Дитер Флик или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

