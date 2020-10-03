Штутгарт
    -
    16:30
    03.10.20
    Мерседес-Бенц Арена
    Байер
      Чемпионат Германии • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Штутгарт - Байер
      Чемпионат Германии - 3 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Байер на Eurosport.ru! 3 октября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Петер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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