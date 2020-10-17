Арминия
    -
    19:30
    17.10.20
    ШюкоАрена
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Арминия - Бавария
      Чемпионат Германии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Арминия – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уве Неухаус или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арминия и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арминия и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет