Шальке 04
    -
    19:00
    18.10.20
    Фельтинс-Арена
    Унион Берлин
      Чемпионат Германии • Тур 4
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      Шальке - Унион Берлин
      Чемпионат Германии - 18 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Шальке 04 – Унион Берлин на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Баум или Урс Фишер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шальке 04 и Унион Берлин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шальке 04 и Унион Берлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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