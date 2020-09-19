Боруссия Дортмунд
    -
    19:30
    19.09.20
    Сигнал Идуна Парк
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии • Тур 1
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      Боруссия - Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии - 19 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 19 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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