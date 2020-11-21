Бавария Мюнхен
    -
    17:30
    21.11.20
    Альянц Арена
    Вердер
      Чемпионат Германии • Тур 8
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      Бавария - Вердер

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Вердер на Eurosport.ru! 21 ноября 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Дитер Флик или Флориан Кохфельдт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Вердер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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