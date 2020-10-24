Унион Берлин
    -
    16:30
    24.10.20
    Штадион Ан дер Альтен Фёрстерай
    Фрайбург
      Чемпионат Германии • Тур 5
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      Унион Берлин - Фрайбург

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Унион Берлин – Фрайбург на Eurosport.ru! 24 октября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Урс Фишер или Кристиан Штрайх? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Унион Берлин и Фрайбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Унион Берлин и Фрайбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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