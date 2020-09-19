Штутгарт
    -
    16:30
    19.09.20
    Мерседес-Бенц Арена
    Фрайбург
      Чемпионат Германии • Тур 1
      КалендарьТаблица
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      Штутгарт - Фрайбург
      Чемпионат Германии - 19 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Фрайбург на Eurosport.ru! 19 сентября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Кристиан Штрайх? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Фрайбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Фрайбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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