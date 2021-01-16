Кёльн
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    17:30
    16.01.21
    РейнЭнергиШтадион
    Герта
      Чемпионат Германии • Тур 16
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Кёльн - Герта

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Кёльн – Герта на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркус Гисдоль или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кёльн и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кёльн и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет