Унион Берлин
Завершено
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-
0
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22:30
15.01.21
Штадион Ан дер Альтен Фёрстерай
Байер
    Чемпионат Германии • Тур 16
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Унион Берлин
    • Байер
    • Амири
      90'
    • ТойхертРюерсон
      90'
    • Тойхерт
      88'
    • АвонийиБютлер
      76'
    • ШикАларио
      70'
    • БаумгартлингерАрангис
      69'
    • Фридрих
      52'
    • 1-ый тайм
    • Унион Берлин
    • Байер
    • Та
      43'
    • БеккерТойхерт
      24'
    Перед матчем

    Унион Берлин - Байер

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Унион Берлин – Байер на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Урс Фишер или Петер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Унион Берлин и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Унион Берлин и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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