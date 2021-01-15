Поделиться
- 2-ой тайм
- Амири90'
- ТойхертРюерсон90'
- Тойхерт88'
- АвонийиБютлер76'
- ШикАларио70'
- БаумгартлингерАрангис69'
- Фридрих52'
- 1-ый тайм
- Та43'
- БеккерТойхерт24'
Перед матчем
Унион Берлин - Байер
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Унион Берлин – Байер на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Урс Фишер или Петер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Унион Берлин и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Унион Берлин и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет