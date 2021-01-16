Штутгарт
    -
    20:30
    16.01.21
    Мерседес-Бенц Арена
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии • Тур 16
      КалендарьТаблица
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      Штутгарт - Боруссия Мёнхенгладбах

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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