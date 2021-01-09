Шальке 04
    -
    17:30
    09.01.21
    Фельтинс-Арена
    Хоффенхайм
      Чемпионат Германии • Тур 15
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      Шальке - Хоффенхайм

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Шальке 04 – Хоффенхайм на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Гросс или Sebastian Hoeneß? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шальке 04 и Хоффенхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шальке 04 и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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