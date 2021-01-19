Байер
    -
    22:30
    19.01.21
    БайАрена
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 17
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      Байер - Боруссия

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Байер – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 19 января 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Петер Бош или Эдин Терзич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Байер и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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