РБ Лейпциг
    -
    20:30
    09.01.21
    Ред Булл Арена
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 15
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      РБ Лейпциг - Боруссия

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Эдин Терзич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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